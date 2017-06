'AC Milan denkt aan opmerkelijke vervanger voor Donnarumma'

door Redactie



'AC Milan denkt aan Joe Hart als vervanger voor Donnarumma'

Foto: © Photonews

Het nieuws dat Gianluigi Donnarumma (18) zijn in 2018 aflopende contract bij AC Milan niet zal verlengen, sloeg in als een bom. De kans is groot dat de piepjonge doelman zijn carrière elders verderzet, en dus moet men in San Siro op zoek naar een nieuw sluitstuk.