Week 1 onder Ivan Leko zit erop, dit vonden de Club-spelers er zelf van: "Helemaal anders dan de werking met Preud'homme, maar..."

Blauw-zwart heeft er zijn eerste trainingsweek onder Ivan Leko opzitten. De switch na een lange samenwerking met Michel Preud'homme laat zich direct voelen.

"We waren de methode van Preud'homme gewoon, dit is iets helemaal anders", aldus Dion Cools. "Het is een beetje wennen, maar ons aanpassen moet wel lukken. Ik vond het een interessante wedstrijd om te zien hoe het liep met de nieuwe tactische lijnen. Ik denk dat we tevreden kunnen terugkijken."

Scoren vlakbij de deur

"We hebben al goed getraind en zijn al goed op elkaar ingespeeld", pikte youngster Vlietinck in. "Het doet altijd goed om te winnen en zeker met negen goals verschil. Het is leuk om op vijf minuten van mijn deur te spelen en ook nog te scoren."