'Straf! AS Monaco wil bijzonder gegeerde wonderboy MbappÃ© vervangen door... beloftevolle Belg'

'Straf! AS Monaco wil bijzonder gegeerde wonderboy Mbappé vervangen door... beloftevolle Belg'

door Redactie



AS Monaco anticipeert op een vertrek van Kylian Mbappé

Kylian Mbappé is misschien wel het goudhaantje dat het meest gegeerd is in Europa. De kans is groot dat AS Monaco de achttienjarige parel kwijtspeelt aan een andere grootmacht. En dus speurt de club uit het prinsdom naar een alternatief.