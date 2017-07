Patrick Goots heeft ook zijn twijfels bij aanpak Antwerp: "Die start is superbelangrijk en er zijn nog geen automatismen"

Goots was de afgelopen week op vakantie, maar haastte zich elke morgen om al het nieuws over Antwerp te lezen. "Ja, er zijn toch wat twijfels", geeft hij toe. "Nu lees ik ook dat ze Owusu willen laten vertrekken... Dan is er geen enkele spits over. Ik ga ervan uit dat ze weten waar ze mee bezig zijn, maar een voorbereiding dient toch om automatismen te kweken, om spelers aan elkaar te laten wennen..."

De naam van Dylan De Belder viel al verschillende keren als nieuwe spits, maar hij staat er nog altijd niet. "Tja, 500.000 euro voor een speler uit 1B is toch een serieus bedrag. Hij deed het goed vorig seizoen bij Lierse, maar de vraag is of hij dat ook kan in 1A. Nu goed, het is een jonge, Belgische spits met progressiemarge. Je kan het risico nemen."

Het is D'Onofrio en Bölöni hun verantwoordelijkheid

Binnen 14 dagen staat Anderlecht voor de deur en de vraag is of The Great Old daar klaar voor gaat zijn. "Gaat de ploeg gesmeed zijn? Dat betwijfel ik", uit Goots zijn twijfels. "Ik verwacht dat er nog iets uit Porto komt. Er moet sowieso nog iets bij."

Er zijn zelfs vraagtekens bij het tijdig afgeraken van het stadion. "Gaan ze op de Bosuil spelen? Want een Antwerp-Anderlecht moet toch altijd daar gespeeld worden. Anders moet er maar gewisseld worden."

De start? Superbelangrijk! In die eerste 5-6 matchen moet je toch een punt of 8 sprokkelen

Anderlecht, Gent, Genk, KV Mechelen en Oostende, dat zijn de eerste vijf matchen van The Great Old. "Goed starten is zo belangrijk voor een promovendus, superbelangrijk! Dat is het belangrijkste van heel het seizoen. In die 5-6 eerste matchen moet je toch een punt of 8 kunnen sprokkelen."

En het zijn praktisch allemaal ploegen uit de bovenste helft van het klassement. En nu moeten ze nog zoveel nieuwe spelers inpassen. Dat gaat niet simpel worden. Ik ga ervan uit dat D'Onofrio en Bölöni wel een plan hebben, want het is hun verantwoordelijkheid anders."