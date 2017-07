Neymar gaat over de rooie op training en belaagt kersverse ploegmaat, kemphanen door spelers uit elkaar getrokken (mÃ©t beelden!)

Op training kreeg Neymar het aan de stok met Nelson Semedo, nota bene een nieuwkomer bij Barcelona. De twee spelers gingen na een opstootje neus-aan-neus staan, waarna de andere Barça-spelers beide kemphanen uit elkaar moesten trekken.

Event afgelast

De woede bij Neymar raakte maar niet bekoeld, waarna hij zijn hesje uittrok, uit frustratie tegen wat ballen stampte en vervolgens de training verliet. Opvallend is ook dat een promotie-event met het Braziliaanse godenkind in Shangai is afgelast, met grondige reden.

De entourage van Neymar liet de initiatiefnemers weten dat men momenteel met een transfer bezig is, en ze dus niet konden garanderen dat Neymar acte de présence zou kunnen geven. De transfersaga wordt ongetwijfeld vervolgd.