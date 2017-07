Dossier Legear zit in finale fase: enkel loonskwestie houdt transfer naar andere eersteklasser nog tegen

door Diederik Geypen

Mogelijk volgt dit weekend een doorbraak in het dossier Legear

Vorig weekend meldden we u al dat Standard en STVV rond de tafel zaten voor verkennende gesprekken over Jonathan Legear. Inmiddels is een overgang van Sclessin naar Stayen niet meer veraf.