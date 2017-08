Anderlecht biedt toptalent aan bij Europese topclubs

Het is namelijk niet uitgesloten dat de piepjonge doelman deze zomer vertrekt bij paars-wit. Svilar wil speelminuten maken in het eerste elftal van Anderlecht, maar in het Constant Vanden Stockstadion achten ze hun toptalent nog niet rijp genoeg om dat nu al te doen.

Europese topclubs

Omdat Svilar en zijn entourage blijven vasthouden aan die speelminuten, zou Anderlecht de keeper nu zelfs definitief willen laten gaan. Het Laatste Nieuws weet dat paars-wit Svilar zelfs al aanbood bij verschillende Europese topclubs.

Voorlopig evergeefs, want die clubs willen ofwel niet voldoen aan de transfervoorwaarden van Anderlecht of kunnen Svilar geen speelgaranties geven. Een vervelende situatie, en in Brussel hopen ze snel een oplossing te vinden.