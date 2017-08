Supporters Club Brugge floten hun ploeg zondag uit, Simons en Leko reageren

Opmerkelijk, maar trainer Ivan Leko tilde er na de wedstrijd niet al te zwaar aan. “Dat we op achterstand kwamen, was vooral te wijten aan pech. We hadden de match onder controle.”

“De spelers reageerden na de 0-1 en bewezen dat ze wilden winnen. Het spreekt voor zich dat de supporters willen dat we altijd de beste zijn. Maar we wonnen met 3-1, dus zullen ze uiteindelijk wel tevreden zijn”, aldus de Kroaat.