Zlatan ziet het al zitten met Lukaku: "Krachtpatser en hij maakt ons beter"

Ibrahimovic tekende tot het einde van het seizoen. Hij heeft immers nog niet wat hij wou: de titel in Engeland. "Ik ben hier nog niet klaar", zei hij. "Dit jaar speel ik zo goed als gratis. Ik kom terug om de cirkel rond te maken. Ik wil eindigen waarmee ik gestart ben."

Met Romelu Lukaku hoopt hij straks een koningskoppel te vormen. "Ik ben blij dat Romelu erbij is. Met hem is ons team sterker dan vorig seizoen. Hij heeft andere kwaliteiten dan Rashord en mij. Hij is een krachtpatser. Hij zal kwaliteit brengen", vertelt hij over de Rode Duivel bij ESPN.