Alderweireld over zijn toekomst bij Tottenham: "Er is veel gebeurd"

Sinds december is de entourage van Alderweireld al bij Tottenham aan het aandringen op een nieuw en verbeterd contract, maar Tottenham wacht rustig af. Te rustig, meent zijn entourage en ze kijken dan ook rond. "Ikzelf laat het allemaal aan mijn vader over. We zullen zien wat er de komende maanden uit de bus valt. Maar er is natuurlijk veel gebeurd."

Het is eigenlijk onbegrijpelijk, want Alderweireld wordt in Engeland algemeen gezien als één van de beste verdedigers van de Premier League. Op zijn 28ste zit hij ook in zijn beste jaren. "En ik ga nog progressie maken. Ik zie mezelf echt wel nog verbeteren. Door die ingesteldheid ben ik ook elk seizoen al beter geworden!"