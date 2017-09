Gemengde emoties in 't Kuipje: "We prijzen onszelf gelukkig" vs. "Dennis is blij, ik niet"

"We mogen onszelf gelukkig prijzen dat we hier nog een punt pakken", was OHL-coach Dennis Van Wijk eerlijk in zijn analyse. "In de eerste helft liepen we snel achter de feiten aan, maar tankten we moed uit de 1-1 en 2-2. Na rust presteerden we ondermaats en creëerden we nauwelijks kansen, ook door de grinta van Westel. Daar moeten we in de toekomst wat op vinden."

Met wat geluk pakten we al 9 op 12 - Vedran Pelic

"Dennis is blij met een punt, ik niet", pikte Vedran Pelic in. "We hadden altijd moeten winnen. Net zoals de weken voordien belonen we onszelf om de een of andere reden niet."

Over de prestatie van zijn ploeg was de Westerlo-coach wel tevreden. "Ik ben content over wat mijn jongens lieten zien, maar de efficiënte moet omhoog. Want met wat geluk pakten we al 9 op 12."