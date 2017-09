Geoffry Hairemans is met twee beslissende assists nog wat meer God in Deurne-Noord: "Ik voel vertrouwen van de club, medemaats én fans"

"Je hebt niets gedaan deze wedstrijd", grapte Jelle Van Damme toen hij aan de spelerstunnel achter matchwinnaar Hairemans passeerde. Op twee messcherpe stilstaande fases van de Antwerpenaar scoorden Matheus Borges en Dino Arslanagic met de kop.

We beseften dat het een moeilijke avond kon worden - Geoffry Hairemans

"Op die stilstaande fases trainen we best veel. Dat we dan net daarop twee keer scoorden, is mooi", blikte Hairemans terug op de bekerwinst. "We beseften dat het een moeilijke avond kon worden. Dat is ook gebleken."

Met zijn fabelachtige linker is Hairemans de perfecte man om de torens van de Great Old te bereiken. "Ik voel me super, en krijg volop het vertrouwen van de club, de andere spelers en ook de fans. Hopelijk blijft dit nog even duren. Of we via de Belgische beker Europa in kunnen? Dat zien we wel. Élke wedstrijd, élke thuismatch, élke derby, ... We gaan er gewoon altijd vol voor", besloot Hairemans.