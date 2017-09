Zware blamages in Nederlandse beker, maar ook meerdere goals van Cyriel Dessers

Titelverdediger Vitesse ligt al uit de Nederlandse beker. Het werd 0-0 tegen AVV Swift, een amateurploeg die negende staat in de vijfde klasse, en ook in de verlengingen werd er niet gescoord. In de penaltyreeks trok Swift aan het langste eind (5-3). Zulte Waregem krijgt op 19 oktober Vitesse over de vloer in de Europa League.

Later op de avond kwam er nog een surprise: NAC Breda werd uitgeschakeld door derdeklasser Achilles '29. Een sterke tweede helft van de underdog was genoeg om met 4-3 te winnen.

Verder wel goed nieuws voor een Belgische beleving in Nederland: Utrecht gaat vlotjes naar de volgende ronde na een 0-6 tegen Ajax Amateurs, Cyriel Dessers nam twee doelpunten voor zijn rekening.

Overzicht van de matchen in de Nederlandse KNVB-beker: