Fellaini heeft heel Manchester eindelijk achter zich: "Nooit gedacht dat ik zo verdrietig zou zijn om een blessure van Fellaini"

Afgelopen weekend kwetste Marouane Fellaini zich aan de enkel in Southampton. Hij kon de match niet uitspelen en maandag liet de club weten dat hij niet zal meereizen naar Moskou voor het Champions League-duel tegen CSKA.

The Mancunians zijn er - toch een beetje verrassend kapot van. Daar hebben de erg lovende woorden van José Mourinho ongetwijfeld iets mee te maken. En het feit dat Paul Pogba eveneens in de lappenmand ligt waarschijnlijk ook wel.

Een greep uit tweets van Man Utd-supporters:

Quick reminder that we have conceded in every game in which Fellaini hasn't played a part in this season. He'll miss the game vs CSKA #MUFC pic.twitter.com/FFrCR4xXNp — Fellaini (@FellainiEsque) 25 septembre 2017

Get well soon sweet prince @Fellaini — Dave (@OleOleUnited) 25 septembre 2017

It's a big blow Fellaini missing the CSKA game but would rather have him fit for Palace at the weekend — Michael Barton (@mrmichaelbarton) 25 septembre 2017

Noooo this is shitty. Didn’t think it would come to me being sad for fellaini being injured — zawwad (@zawddy) 25 septembre 2017

Can't believe I'm feeling bad following news of Fellaini's injury. What happened? — JERRY (@MaxPhlankMUFC) 25 septembre 2017

Wait... Fellaini is injured? Sigh — Odogwu Akataka 💪 (@p_nator) 25 septembre 2017