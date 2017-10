😑 Poolse 'fans' laten zich van hun kleinste kant zien: Staf en spelers Legia Warschau in elkaar geslagen na nederlaag

Indien jullie nog eens een slechte partij spelen, komen we weer verhaal halen - Legia Warschau-hooligans Deel deze quote:

De club bevestigde ondertussen dat enkele spelers, maar ook leden van de technische staf in elkaar werden geslagen. Tot ernstige blessures kwam het gelukkig niet. Indien ze nogmaals een slechte partij zouden spelen, zullen de fans wederom verhaal halen, klonk het dreigend bij de hooligans.

Verschillende spelers hekelden achteraf de club. Die zou hen niet genoeg in bescherming hebben genomen. Enkelen onder hen overwegen om hun contract in te leveren. Legia Warschau staat momenteel achtste in de Poolse competitie na elf speeldagen.