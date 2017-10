43 doelpunten in 10 matchen: deze Rode Duivels zorgden voor een recordproductie

Samen met Duitsland heeft België de meeste doelpunten in deze kwalificatieronde gemaakt (had de ref dat late doelpunt van Lukaku tegen Cyprus nu maar niet onterecht afgekeurd...). Als we de productie van die 43 doelpunten bekijken, vallen enkele namen in het bijzonder op.

Productiefste Rode Duivels van de WK-kwalificatieronde:

Romelu Lukaku vond het vaakst de netten (11), Thomas Meunier leverde vanop zijn rechterflank de meeste assists af (7). Met dus een voet in twaalf goals waren deze twee het productiefst.

Net daaronder vinden we Eden Hazard (6 goals, 5 assists) en Dries Mertens (5 goals, 6 assists). Twee spelers hebben tevens geen minuut gemist: Thibaut Courtois en, sinds gisteren recordinternational, Jan Vertonghen.

Nog een leuk statistiekje: de Rode Duivels hebben sinds 2009 geen enkele WK-kwalificatiematch verloren. Dat zijn twintig wedstrijden op rij ongeslagen, waarvan er maar liefst zeventien met drie punten eindigden.

Belgium remain unbeaten in World Cup qualification matches since 2009:



WDWWWWWWWDWWWWDWWWWW



Goals: 61

Conceded: 10



Qualifed in style. 🇧🇪 pic.twitter.com/LWaP33SXXD — Squawka Football (@Squawka) 10 oktober 2017