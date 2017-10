Nog werk aan de Duivelse winkel, maar... Hier zijn vijf pijlers waarop een stevig huis gebouwd kan worden

Groepsgeest

Het is opvallend hoe lief deze Duivels voor elkaar zijn. De meesten zijn dan ook goeie vrienden van elkaar. Omdat er geen onderlinge strubbelingen zijn, wil iedereen ook werken voor elkaar en is er geen gemor als er eens eentje op de bank moet gaan zitten.

Duidelijkheid

In doel staat Courtois, Alderweireld-Kompany (als hij fit is)-Vertonghen is de achterlijn, Witsel, De Bruyne en Hazard spelen altijd, Carrasco is ondanks zijn verdedigende beperkingen een zekerheid op links en Meunier op rechts, Lukaku is dan weer de nummer 1 vooraan. Dat zijn dus 10 van de 11 plaatsen die ingevuld zijn. En dan is het kiezen tussen Mertens, Fellaini, Tielemans en Dembélé voor de overgebleven plek. Luxe niet?

Systeem

Toegegeven, het heeft verdedigende hiaten als je in een 3-4-2-1 speelt, maar vooral de aanvallers lijken er zich wel goed in te voelen. En laat het zwaartepunt van de ploeg nu net in de aanval liggen. Er zullen achteraan duidelijkere afspraken gemaakt moeten worden, maar in Brazilië en Frankrijk lieten we het dan weer liggen door te veel de nadruk op de organisatie te leggen.

Bondscoach en assistent

Het verschil in communicatie is dag en nacht met Wilmots. Martinez blijft in alle omstandigheden gentleman en communiceert duidelijk naar zijn spelersgroep toe. Hij schoof Nainggolan opzij, maar wou niet meedoen aan een rondje modder gooien. Intern heeft hij zijn redenen gegeven en de bondstop kan daar mee leven. Ook de spelers appreciëren de aanpak van de Spanjaard.

De toevoeging van Thierry Henry was een meesterzet. In de Engelse pers geeft hij wel veel kritiek op onder andere Romelu Lukaku, maar die wordt daar blijkbaar enkel scherper van. Tijdens internationale breaks zoekt Lukaku Henry ook steevast op om met hem te praten over zijn spel en om tips op te doen.

Ervaring

Niet enkel op toernooien, maar ook bij hun club. De basisspelers zijn allemaal dragende spelers geworden bij topclubs. Carrasco is helemaal opengebloeid onder Diego Simeone, Lukaku zit eindelijk bij een grote club en scoort er aan de lopende band, Mertens heeft zijn beste vorm ooit te pakken, De Bruyne wordt de beste middenvelder van Europa genoemd, Hazard was al één van de besten... Dat moeten ze allemaal volhouden en meenemen naar Rusland.