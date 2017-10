Mechelse zomeraanwinst krijgt eindelijk goed nieuws van KBVB naar aanleiding van clash tegen Anderlecht: 'tijdelijke aansluiting'

Daarmee is de kous nog niet af want het gaat hier slechts over een tijdelijke inzetbaarheid. Dit komt doordat er momenteel een procedure loopt bij de FIFA omtrent de toekenning van een internationaal certificaat voor de Kroaat. Tomecak zegde zijn contract op bij zijn ex-club Al-Nassr (Saoedi-Arabië) en tekende deze zomer voor twee seizoenen bij Malinwa. De Saoudische bond gaf echter niet zijn fiat voor de transfer.

Dwangsom

Woensdag had de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de voetbalbond een dwangsom opgelegd van maar liefst 20 000 euro per dag dat de Kroaat niet speelgerechtigd is voor Mechelen. Woordvoerder van de voetbalbond Pierre Cornez liet dan ook weten dat de Kroaat vrijdagavond inzetbaar is: “Tomecak mag wat ons betreft vanaf vrijdag spelen.".