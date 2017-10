Chelsea-coach Conte denkt aan verrassende Rode Duivel om spitsenlacune op te vullen

door clint vens



Chelsea laat zijn oog vallen op Christian Benteke als vervanger geblesseerde Morata

Chelsea zit niet dik in de diepe spitsen. Door de blessure van sterspeler Alavaro Morata kreeg onze landgenoot Michy Batshuayi het vertrouwen als eerste spits. Hij heeft tot dusver echter nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten. The Blues willen in januari dus de transfermarkt op...