Het scheelde niet veel of Svilar zat woensdag in het winnende kamp

Het Portugese A Bola meldt namelijk uit goede bron dat niet enkel Benfica maar ook Manchester United verregaande interesse toonde in de 18-jarige doelman toen hij nog onder contract stond bij Anderlecht. Svilar tekende ei zo na bij de Engelse club.

Hij zou er uiteraard niet eerste doelman worden, wetende dat er een zekere De Gea in doel staat bij the Mancunians. Op dat vlak zit hij beter bij Benfica, waar hij vriend en vijand verbaasde door zich in een mum van tijd op te werken tot eerste doelman.

Woensdag lag Svilar nog aan de basis van het verlies van Benfica tegen Manchester United met een ongelukkige owngoal, desondanks gaf United-trainer Mourinho aan onder de indruk te zijn van de jonge doelman.