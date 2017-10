Deze club is de grootverdiener van vorige Champions League-editie, en het is niet de eindwinnaar

Vorig jaar was Italiaans landskampioen Juventus een maatje te klein voor Spaans landskampioen Real Madrid. In de finale in Cardiff werd het 4-1 in het voordeel van de Madrilenen.

Verliezend finalist zijn, dat is pijnlijk, maar de deelname van de club uit Turijn heeft de ploeg alvast geen windeieren gelegd. Juventus verdiende met ruime voorsprong het meest van alle ploegen. Dat maakte de UEFA vandaag bekend, mét cijfers.

Het bedrag bestaat uit een startbonus, prestatiebonussen in de groepsfase, een gedeelte van de marketpool en bonussen voor het bereiken van de knock-outfase en daaropvolgende rondes. Dit is de top 6:

1. Juventus 110,4 miljoen euro

2. Leicester City 81,6 miljoen euro

3. Real Madrid 81 miljoen euro

4. Napoli 66 miljoen euro

5. AS Monaco 64,6 miljoen euro

6. Arsenal 64,5 miljoen euro

Opvallend: eindwinnaar Real Madrid staat slechts derde in de stand en moet zowaar het Engelse Leicester City voor laten gaan, dat zijn debuut maakte op het kampioenenbal en in de poulefase nog twee keer te sterk was voor Club Brugge.

Ter vergelijking: de grootverdiener in de Europa League was eindwinnaar Manchester United met 44,5 miljoen euro, bijna drie keer minder zoveel prijzengeld dan Juventus dus.