Met bloed, zweet en zonder tranen

Het niet te onderschatten Limal toonde zich meermaals gevaarlijk, maar toch kwam ARB Hamme vrij snel op een verdiende 2-0 voorsprong.

Vlak voor rust was het even bibberen en ook de 2-1 viel, maar zelfs na de gelijkmaker was de thuisploeg niet van zijn melk.

Het won uiteindelijk na een erg moeilijke wedstrijd nipt, 4-3. Een enorm belangrijke en deugddoende overwinning alweer voor ARB.