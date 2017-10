Overzicht FIFA-gala: Beste speler ter wereld volgt zichzelf op, deze spelers vielen ook in de prijzen

Dat de Portugese aanvaller de hoofdprijs in de wacht zou slepen, is weinig verrassend. Hij won met zijn club Real Madrid zowat alles wat er te winnen viel, in het bijzonder de Champions League en de Spaanse titel. Hij eindige voor eerste achtervolgers Lionel Messi en Neymar en volgt zo zichzelf op als laureaat.

De Nederlandse Lieke Martens werd door FIFA verkozen tot beste speelster. Zij speelde in een ver verleden nog voor Standard. Nu komt ze uit voor Barcelona.

Andere prijzen:

Beste trainer mannenvoetbal: Zinédine Zidane (Real Madrid)

Beste trainer vrouwenvoetbal: Sarina Wiegman (bondscoach Nederland)

Puskas Award: Olivier Giroud (Arsenal) met zijn goals tegen Swansea

Beste doelman: Gianluigi Buffon (Juventus)

Fan Award: Celtic Glasgow

Fair Play Award: Francis Koné (Togo)

FIFPro Team: Zie eerder artikel