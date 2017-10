Hommeles bij PSG: ploegmaats zijn voorkeursbehandeling van Neymar nu al spuugzat

Neymar weet dat hij de ster is en gedraagt zich er ook naar: eigen kinesisten, zelfgekozen kledij in plaats van de cluboutfit, etc. Die levensstijl zet kwaad bloed bij zijn ploegmaats. De andere PSG-spelers zijn de privileges die de international zich permitteert namelijk moe, meldt Le Parisien.

Op training mag Neymar, de man van 222 miljoen euro, niet te fel aangepakt worden. En in wedstrijden is verdedigen hem vreemd. Dat allemaal samen zorgt nu al voor wrevel.

Ruzie met Cavani

Daarnaast was er enkele weken geleden ook het penaltydispuut met Cavani. De voorzitter van PSG zou de Uruguayaan zelfs 1 miljoen euro hebben geboden om Neymar voortaan de strafschoppen te laten nemen. Daar ging de aanvaller niet op in, waardoor beide spitsen nu beurtelings achter de bal mogen gaan staan.