Vier vragen voor de periodetitel aan Daeseleire (OH Leuven): "Om nu van de daken te schreeuwen dat we favoriet zijn, zou wat kort door de bocht zijn"

Dimitri, wie heeft het morele voordeel na het 2-2 gelijkspel?

"Na het gelijkspel is de situatie niet veel veranderd. Zij moeten winnen en wij moeten winnen, je kan dus niet echt spreken van een moreel voordeel. Ik geloof oprecht dat onze kansen fifty-fifty zijn. Omdat het verschil tussen beide ploegen zo klein is, willen we wedstrijd per wedstrijd bekijken. Wij zijn alleszins zeer tevreden dat we op kop staan."

Wie is de favoriet voor de periodetitel?

"Beerschot Wilrijk heeft lange tijd vijf punten voor gestaan, nu staan we gelijk. Wij zijn de voorbije weken erg sterk bezig. Ik vind het moeilijk om echt een favoriet aan te duiden.

We zijn blij dat het doelsaldo in ons voordeel is, maar het is nu ook niet zo dat we tien goals meer hebben dan Beerschot Wilrijk. Om nu van de daken te schreeuwen dat we favoriet zijn, zou wat kort door de bocht zijn."

Wie heeft het makkelijkste programma?

"Het programma is vergelijkbaar. We spelen beiden thuis tegen ploegen die niet ver van elkaar staan. Het zijn twee tegenstanders waar je niet van zegt: “Daar winnen we nu eens makkelijk tegen."

Na de thuiswedstrijd tegen Union neemt OHL het op tegen Lierse, Beerschot WIlrijk trekt naar Union. "Beerschot Wilrijk speelde gelijk op Lierse en wij op Union. Het zal dus echt gelijk opgaan. Beide ploegen zullen zeker geen cadeau's krijgen.

Wie verdient de periodetitel het meest?

"Wat Beerschot tot nu toe gedaan heeft, is knap. Ik verwacht dat we tot de laatste speeldag van de eerste periode zullen moeten vechten om het te halen. Wie van de twee het haalt, zal de ploeg zijn die op het juiste moment de beste reeks heeft neergezet.

We zijn de enige twee ploegen die dat echt hebben gedaan. Wie boven eindigt, verdient het, maar onze remonte was zo knap dat we absoluut eerste willen eindigen!"