Vier vragen voor de periodetitel aan Maes (Beerschot Wilrijk): "OHL is favoriet"

Alexander, wie heeft het morele voordeel na het 2-2 gelijkspel?

"Ik denk dat wij getoond hebben dat we toch de bovenhand hadden in die wedstrijd. Ook voetballend zijn we sterker uit de verf gekomen. Op tien minuten na hebben we, ook dankzij het thuisvoordeel, de hele wedstrijd gedomineerd.

Wie is de favoriet voor de periodetitel?

"Leuven, omdat ze dat betere doelsaldo hebben (gedecideerd). Zij moeten gewoon zes punten pakken en hopen dat wij niet té veel scoren. Wij moeten een beetje hopen op een misstap van OHL."

Wie heeft het makkelijkste programma?

"Ik denk dat Lierse na de thuisoverwinning tegen Cercle terug zijn draai gevonden heeft. OHL zal het daar dus niet makkelijk krijgen. Wij hebben daar ook niet makkelijk kunnen voetballen."

"Morgen moeten we tegen Roeselare en thuis kunnen we altijd meer dan uit. Tegen Union zal het erom spannen, maar met onze voetballende kwaliteiten moeten we het daar kunnen halen."

Wie verdient de periodetitel het meest?

"Wij namen een goeie start, maar vielen recent wat terug door pech. We verdienen het eigenlijk allebei. Als je die eerste periode pakt in zo'n moeilijke competitie, is het sowieso verdiend."