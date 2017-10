Was Videoref Tim Pots de schuldige in Charleroi? "Delferière zei me dat hij geen signaal gekregen had"

Ik ging meteen verhaal halen bij de ref -Brecht Dejaegere Deel deze quote:

Dat vroeg ook Brecht Dejaegere zich af. "Ik ging meteen naar de ref toe. Ik zei hem: 'dit is toch penalty? Er is toch een videoref?' Hij zei me dat hij geen signaal gekregen had in zijn oortje en daarop moest wachten."

Signaal kwam er nooit

Dat signaal van Videoref Tim Pots kwam er dus blijkbaar nooit. "Ik heb de beelden gezien, het is frustrerend", aldus Dejaegere.

"We hebben al veel betwistbare fases in ons nadeel gekregen dit seizoen. Tegen Moeskroen, Antwerp, Club Brugge en nu tegen Charleroi. Ze zeggen dat zoiets over een heel seizoen uitvlakt, maar daarvoor moet er veel gebeuren. Ik wil daar normaal gezien niet op focussen, maar dit is te veel."