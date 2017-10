Leye bijt van zich af na woelig vertrek bij Zulte Waregem: "Ik heb geen problemen met de club, wel met bepaalde personen"

Leye zijn contract liep af in Waregem. Zelf wou hij dat contract verlengd zien worden tot 2020, maar Zulte weigerde. "Nochtans presteerde ik nog op het veld en was ik altijd in topvorm. Ik heb geen problemen met de club, wel met bepaalde personen", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De relatie tussen Leye en zijn ex-coach Dury is duidelijk vertroebeld doordat de contractverlenging uitbleef. "In het voetbal sta je er vaak alleen voor. Bij Zulte Waregem is er niemand die een contract krijgt zonder inspraak van Francky Dury. Dury is Zulte Waregem, maar zelfs hij is niet onmisbaar."

"Het is onzin dat ik vroeg naar een post in de staf van Dury als assistent of wat dan ook. Ik was enkel met mijn voetbaltoekomst bezig. Zolang ik die prestaties leverde, wilde ik doorgaan bij Zulte."

"Het is makkelijk om te verkondigen dat ik te veel plaats innam in de kleedkamer. Wel, ik hoop dat ik dan veel ruimte liet voor diegenen die dat vonden en dat zij die ruimte kunnen vullen. Want dat is misschien wel het moeilijkste. De zwakkelingen hebben altijd iets te zeggen", aldus een scherpe Leye.

