Verhaeghe over toptransfer: "We hebben het beste van hem nog niet gezien"

Blauw-zwart volgde de middenvelder al een hele tijd. "Al van toen hij bij Nancy speelde, volgden we hem. Later is hij dan naar Vitesse gegaan. Ik was heel blij dat ik de transfer kon afronden, want we wisten dat hij een meerwaarde ging zijn voor het elftal", vertelt Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe in VISTA!.

"Marvelous is een aangename en plezante jongen die ook heel leergierig is. Hij is nog maar 23 en heeft enorm veel potentieel. Ik ben er zeker van dat we het beste nog niet van hem gezien hebben."

De 40-jarige Timmy Simons speelt een grote rol in de sterke prestaties van enkele spelers, zo ook Nakamba. "Onderschat Timmy zijn rol niet. Hij staat de spelers bij en die kijken ook enorm naar hem op. Hij is een winnaarstype en nog steeds enorm gedreven. Hij drijft hen enorm. Voor een trainer is zijn aanwezigheid van goudwaarde", aldus Verhaeghe