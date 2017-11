Hattrick-held PSG beleeft avond van zijn leven: "Ik heb al eerder goals gemaakt, maar drie..."

Layvin Kurzawa scoorde immers zijn eerste hattrick ooit. Niet onlogisch, aangezien hij verdediger is. Juist daarom zal die ene wedstrijd in de Champions League tegen Anderlecht hem wellicht nog lang bijblijven.

In de 52e, 72e en 78e minuut verscheen de linksachter op het scorebord. "De hattrick geeft me enorm veel plezier. Ik heb al eerder goals gemaakt, maar drie is veel voor een verdediger. Alle krediet gaat naar mijn ploegmaats. Zonder hen zou ik deze goals niet gemaakt hebben", aldus de man van de match voor PSG.

Door de zege is PSG na vier wedstrijden in groep B al zeker van de volgende ronde. Het slikte nog geen enkel doelpunt. "We zijn door maar het doel is om eerste te worden in de groep en we hebben nog twee wedstrijden te gaan. We moeten deze winnen om helemaal zeker te zijn", besluit Kurzawa.