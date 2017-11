Schandalig! Speler Zulte Waregem krijgt racistische verwijten naar het hoofd van... ballenjongen

Hij zei: 'domme zwarte, black idiot' -Peter Olayinka Deel deze quote:

"Hij riep racistische verwijten naar me toe. 'domme zwarte, black idiot', zei hij. Daarna begon hij me in mijn gezicht uit te lachen. Dat kinderen dit doen is écht fucked up. Daarom reageerde ik ook. Respect moet er toch altijd zijn?"

"Zeker als het een kind is. Dit kan niet." Alleszins heeft dit geen plaats in het voetbal, zeker niet in een Europese wedstrijd.