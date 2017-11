Union roept Beerschot Wilrijk terug na klachten over prijsverhoging: "We zijn volledig in ons recht"

De Ratten waren niet te spreken over de prijsverhoging en de slechte communicatie tussen de clubs. Dat staken ze dan ook niet onder stoelen of banken (lees hier meer). Maar Union verdedigt zijn zaak.

Slechte communicatie

"De ordediensten van de twee steden hebben ons vrijdag op de hoogte gebracht van de combiregeling. We hebben die info ook meteen doorgestuurd naar Beerschot, vóór we de ticketprijzen verhoogd hebben naar 20 euro", klinkt het bij Union.

"We zijn volledig in ons recht, want we mogen dit elk jaar voor drie matchen doen. Maar Beerschot weigerde om de prijzen tussen vrijdag en maandag te verhogen op hun website. Spijtig dat de club niet transparant is in de communicatie voor zo'n risicomatch", aldus de uitleg van USG.