Beerschot Wilrijk niet te spreken over verhoging ticketprijzen Union

door Maarten Cattaert



Beerschot Wilrijk is niet te spreken over verhoging ticketprijzen Union

Foto: © photonews

Beerschot WIlrijk maakt zich op voor de cruciale wedstrijd in en tegen Union Saint Gilloise in de strijd om het periodekampioenschap. De club uit Antwerpen is niet te spreken over de niet-communicatie van de Brusselse traditieclub.