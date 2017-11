🎥 Hoe draai ik weg van de man voor gevorderden: Mbappé haalt nog eens zijn trukendoos boven tegen Wales

door Clint Vens



Kylian Mbappé liet tegen Wales nog maar eens zijn klasse zien

Niemand twijfelt er nog aan dat Kylian Mbappé één van de meest veelbelovende aanvallers is die vandaag op de Europese velden te zien is. De youngster van PSG liet dat nog maar eens zien in een oefenpot tegen Wales.