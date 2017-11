Snel einde voor Marc Wilmots? Bondscoach reageert

Vooraf stond in de sterren geschreven dat Marc Wilmots zou worden afgerekend op een kwalificatie. Dat de Ivorianen er nu niet bij zullen zijn in Rusland, zal dus meer dan waarschijnlijk zijn gevolgen hebben voor de job van de ex-bondscoach van de Rode Duivels.

Bouwen

Zelf gaf hij vooraf al aan dat er heel wat afwezigen waren bij zijn team, na de match probeerde hij ook te sussen: "Mijn toekomst? Niet verstandig om daar nu meteen op te antwoorden", aldus Marc Wilmots in een eerste reactie na de 0-2 tegen Marokko.

"We zijn allemaal ontgoocheld, maar we zijn aan iets aan het bouwen. Ik zal met de bondsvoorzitter praten en dan zien we wel verder hoe het zal lopen."