Koen Persoons stelt zich vragen na pijnlijke draw: "Op die manier kunnen we de overwinning niet claimen"

Een slecht begin van de tweede periode voor OHL. "Dit is inderdaad duur puntenverlies", reageerde Persoons na de wedstrijd. "We willen zeker in onze thuiswedstrijden de drie punten pakken. In de eerste helft zat het nog redelijk goed, ondanks de weinige kansen. Maar dan krijgen we een knullig doelpunt binnen, waarbij Nick (Gillekens) half naast de bal slaat."

"Maar na de tweede helft moeten we er ons bewust van zijn dat we op die manier de overwinning niet kunnen claimen. We hebben slechts twee kansen gecreëerd en dat is te weinig. Zelf gaven we weinig weg, maar we hebben zelf niet genoeg gebracht om de overwinning veilig te stellen. We gooien zelf twee punten te grabbel."

'Thuis meer tonen'

"Na vandaag moeten we ons toch eens de vraag stellen waarom we het weggeven of waarom we zelf niet meer creëren. We moeten meer kwaliteit en lef aan de bal tonen als voetballende ploeg", aldus Persoons.

Volgende week wacht een belangrijk duel op het Kiel. "Beerschot heeft zelf 4-0 verloren. Misschien is daar sprake van een beetje decompressie. Maar zij hebben natuurlijk dat ticket al. Het is aan andere ploegen zoals wij en Cercle om voor die tweede periode te gaan. Maar we moeten toch meer tonen in onze thuiswedstrijden", besluit Persoons.