Anderlecht-spits heeft de knoop nog niet volledig doorgehakt, maar... "De balans wordt met Nieuwjaar opgemaakt"

Bij Saint-Etienne, de club die hem uitleende aan Anderlecht, klonk het al dat hij in januari waarschijnlijk zal terugkeren. En dat begint er steeds meer op te lijken. Al wacht Beric de komende maanden en zijn hoeveelheid speeltijd af.

17 officiële minuten, dat is alles wat Beric al kreeg bij Anderlecht. "Een terugkeer in ja­nuari kan", zegt zijn makelaar, Amir Ruznic, in Het Nieuwsblad. "Maar zover zijn we nog niet. Robert wil zijn kans nog grijpen. Pas rond Nieuwjaar maken we de balans op."

De kans is groot dat Anderlecht zich niet verzet tegen een terugkeer. Zeker niet als ze in januari op voorspraak van Vanhaezebrouck een nieuwe spits willen halen.