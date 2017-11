Spits die jarenlang furore maakte bij Chelsea overweegt om na dit seizoen zijn schoenen aan de haak te hangen

In een interview met RMC liet Didier Drogba (39) weten dat hij van plan is om zijn carrière voor bekeken te houden aan het einde van dit seizoen, zo weet goal.com. De Ivoriaan komt momenteel uit voor Phoenix Rising, een club die actief is in de 2e klasse van de Verenigde Staten.

"Op een gegeven moment zul je toch moeten stoppen. Ik heb tijd nodig voor mijn andere projecten", aldus Drogba.

Carrière

Didier Drogba startte zijn voetbalcarrière bij Le Mans om dan via Guingamp en Olympique Marseille bij Chelsea te belanden. In Londen beleefde hij de hoogtepunten uit zijn loopbaan, met onder meer een kopbaldoelpunt en de beslissende strafschop in de Champions League-finale van 2012, hetgeen Chelsea de eindzege opleverde.