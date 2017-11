🎥 Dom, dommer, domst: Argentijnse doelman denkt dat hij overal zijn handen mag gebruiken

door Maarten Cattaert



Diego Lux besloot om een diepe bal met zijn handen te pakken, hetgeen hem een rode kaart opleverde

Foto: © Photonews

Ervaring op het hoogste niveau in overvloed, maar daar koop je duidelijk niet alles mee. Argentijns doelman Germán Darío Lux ging in de Argentijnse competitie helemaal de mist in.