Kan Oostende de goeie lijn doortrekken tegen Moeskroen?

De eerste wedstrijd van het seizoen is meteen de eerste thuiswedstrijd voor KV Oostende. Donderdag volgt al de tweede met de terugwedstrijd tegen Olympique Marseille, waar een 4-2 achterstand opgehaald dient te worden.

Maar eerst Moeskroen, dus. Een team dat meer mensen liever kwijt dan rijk zijn in onze eerste klasse. Mircea Rednic maakte zich nog minder populair door zonder boe of ba Jacky Munaron op straat te gooien.

Rajsel is uiteraard nog steeds geblesseerd, maar het wordt vooral uitkijken of we Lombaerts deze keer wel in de basiself zien. Hij zit alvast in de selectie.

Selectie Oostende: Proto, Dutoit, Tomasevic, Milic, Lombaerts, Rozehnal, Capon, Vandendriessche, Jonckheere, Jali, Siani, Rezaeian, El Ghanassy, Conte, Özekan, Berrier, Banda, Musona, Canesin, Cyriac, Zivkovic en Akpala.