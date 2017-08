Haalt Club Brugge opnieuw zwaar uit tegen wankelende Panda's?

In de competitie heeft Club Brugge zijn start niet gemist. Op het veld van Lokeren wonnen de troepen van Ivan Leko met duidelijke 0-4-cijfers, zelfs met tien man kwam blauw-zwart nooit in de problemen tegen een zwak Lokeren.

Tegen Eupen brengt Leko sowieso een gewijzigde ploeg tussen de lijnen. Stefano Denswil zit niet in de selectie en dus wordt er achterin geschoven. Het is niet uitgesloten dat Timmy Simons – of krijgen we het debuut van Jordi Vanlerberghe? – in de ploeg komt. Een systeem met vier verdedigers behoort eveneens tot de mogelijkheden, maar wellicht houdt Leko vast aan zijn 3-4-3.

Wankelende Panda's

Over naar Eupen dan. De club uit de Oostkantons kreeg vorige week een oplawaai van Zulte Waregem. In eigen huis verloren De Panda’s zomaar eventjes met 0-5. De defensieve problemen van vorig seizoen zijn duidelijk nog niet opgelost.

Op het veld van Club Brugge hoopt Eupen zich te herpakken, maar eenvoudig wordt dat uiteraard niet. Trainer Jordi Condom lijkt nog wat zoekende en bovendien is het vertrek van goudhaantje Henry Onyekuru nog niet helemaal verwerkt.

Wie wint deze match? Waag er een gokje op bij Unibet!