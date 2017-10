Vanhaezebrouck zoekt naar oplossingen, mogelijk met nieuwe flankspelers

Zulte Waregem liet een 0 op 9 noteren en dat doet toch pijn voor een ambitieuze club als Essevee. Dury had voor de wedstrijd wel wat problemen met de perceptie van de buitenwereld. Zulte Waregem verloor met 1-5 van Nice, maar werd naïef genoemd. "De eerste helft van Anderlecht-PSG was identiek en Anderlecht verloor ook met vier goals verschil, maar ons spel werd naïef genoemd en het hunne gedurfd. Daar heb ik het moeilijk mee."

Anderlecht-verleden

En dus mag Anderlecht weer rekenen op een supergemotiveerde tegenstander. Zeker met de aanwezigheid van veel spelers met een Anderlecht-verleden. Zo ook Idrissa Doumbia, die wil laten zien dat paars-wit een fout maakte door hem te laten gaan.

Bij Anderlecht gaat Vanhaezebrouck waarschijnlijk wat roteren. Zo krijgt Stanciu mogelijk speeltijd. Voor Spajic komt de wedstrijd te vroeg. Dendoncker was wat ziek, maar de match komt niet in gevaar. Vanhaezebrouck is ook op zoek naar een oplossing voor de vele slechte voorzetten. Daardoor komen waarschijnlijk Obradovic en Bruno in de basis te staan.

Volg Anderlecht - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.