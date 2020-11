Duel der bekende gezichten: beent OHL Anderlecht bij of sprokkelt STVV broodnodige punten?

Het afsluiten van de speeldag gebeurt maandagavond aan Den Dreef. In plaats van de Rode Duivels zullen daar OHL en STVV het veld betreden. Voor tal van mensen een weerzien met hun ex-club. Vooral bij de bezoekers is de nood aan puntengewin groot.

Voor de interlandbreak ging OH Leuven onderuit op het Kiel. Dat is eerder een positief dan een negatief teken, want OHL verloor dit seizoen nog geen enkele keer twee wedstrijden op rij. Dat zullen de troepen van Marc Brys ook deze keer willen vermijden. Pakken ze de volle buit, dan duiken ze opnieuw de linkerkolom in en komen ze zelfs op gelijke hoogte van Anderlecht in de stand.

Tegenstander STVV staat dan wel derdelaatste, maar toonde wel al dat het de grote ploegen het vuur aan de schenen kan leggen. Het legde recent op Staaien Standard over de knie en verloor slechts nipt de derby tegen Genk. Door slechte resultaten buitenshuis hangen de Truienaars wel nog achterin, met een bonus van amper vier punten op Waasland-Beveren. De derde zege van het seizoen behalen is dus zeer aangewezen.

Schorsing voor De Ridder

Marc Brys gaf in aanloop naar deze match aan dat hij bij zijn ex-team nog veel zaken herkent waar hij op trainde in zijn periode bij STVV. Kotysch en De Norre hebben eveneens een Truiens verleden. STVV'ers De Braekeleer en Asamoah hebben dan weer nog voor OHL gespeeld. Schuermans, Aguémon, Osabutey, Kehli aan Leuvense zijde en Teixeira bij de Kanaries missen het duel wegens blessure. De Ridder is geschorst.

