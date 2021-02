Wordt Antwerp tegen STVV terug een doelpuntenfestijn zoals de heenwedstrijd?

Voor voor ornithologen vanavond in Deurne Noord want de Bosuilen van Antwerp ontvangen de Kanaries van STVV. Hopelijk vliegen er veel kansen en doelpunten in het rond.

Voor de neutrale supporter is het hopen op een even groot spektakelstuk als in de heenwedstrijd. Toen vielen er vijf doelpunten en twee rode kaarten. Uiteindelijk won Antwerp met 2-3 en mocht de drie punten mee naar Antwerpen nemen.

Antwerp

Voor de spelers van Antwerp zal het belangrijk zijn om de volle focus te leggen op deze match. Velen zullen al met hun hoofden bij de terugwedstrijd tegen Rangers zitten van komende donderdag. Nochtans zijn in de strijd voor Play-Off 1 de 3 punten cruciaal.

Tegenover donderdag kan Antwerp alvast rekenen om 4 frisse spelers. Zo zijn De Pauw, Lamkel Zé en Mbokani en Haroun terug bij de kern. De laatste twee komen terug uit blessure en zullen waarschijnlijk op de bank starten.

STVV

Sint-Truiden heeft een kern met wel wat talent gecombineerd met spelers die de klappen van de zweep kennen in de Jupiler Pro League. Toch loopt het absoluut niet van een leien dakje op Stayen. Met Peter Maes als trainer is STVV wel meer vanuit de organisatie beginnen te voetballen maar met een 4 op 15 in de laatste wedstrijden geraakt STVV niet uit de gevarenzone.

Bij STVV is iedereen fit en niemand geschorst dus Maes kan op volle sterkte naar de Bosuil afzakken. Mboyo en Suzuki zullen voor de doelpunten moeten zorgen en zo proberen de broodnodige punten mee te pakken naar Limburg.

🐥⚽ Squad Selection!



Volgende Kanaries stappen morgen de bus op richting Antwerpen.



🆚 @official_rafc

⏰ 20.45 uur

📍 Bosuilstadion

🤞 Support From Home

💛 We play in Full Yellow#STVV #CanaryForever #jpl #AntStv pic.twitter.com/10pO8G0JGf — STVV (@stvv) February 20, 2021

