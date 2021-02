Van den Brom trekt naar Charleroi in wedstrijd van de laatste kans - volg het hier live

KRC Genk verplaatst zich vanavond naar Charleroi. Als de spelers achter John van den Brom staan lopen ze dan best de ziel uit hun lijf of anders wordt zijn positie onhoudbaar.

Genk sprak begin deze week zijn vertrouwen uit in Van den Brom, maar iedereen beseft dat dat geen signaal op lange termijn was. Er moet gewonnen worden en wel direct of Genk loopt de play-offs mis waar het zelf zo voor geijverd heeft voor het seizoen. Van den Brom moet het doen zonder Preciado en Kouassi, maar heeft voor de rest een fitte kern.

Aan de overzijde staat trouwens ook een coach die best eens wint. Karim Belhocine heeft schitterende resultaten neergezet bij het begin van het seizoen, maar intussen is het ook vijf voor twaalf in het Stade du Pays de Charleroi. Mehdi Bayat rekent op play-off 1 en daar zijn ze de voorbije weken steeds verder van verwijderd.

