"Vakantie in april? Geen kans": Gent gaat tegen seizoensrevelatie op zoek naar laatste kans(en) op verlengd seizoen, zonder absolute sterkhouder

In de Jupiler Pro League sluiten AA Gent en KV Oostende op maandagavond de speeldag af in de Ghelamco Arena.

Bij de thuisploeg zal dat zonder Vadis Odjidja moeten gebeuren. Hij is opnieuw geblesseerd geraakt, net als Chakvetadze. Zij zijn er dus niet bij tegen KV Oostende. Parmentier en Dorsch komen wel opnieuw in de selectie terecht.

Hein Vanhaezebrouck van zijn kant wil een reactie zien. Het is stilaan echt de laatste kans om nog de play-offs te halen - om te beginnen play-off 2. Ook als de top-8 niet zal gehaald worden, dan zal het niet meteen betekenen dat het einde seizoen is.

"Vakantie in april? Ik denk het niet. Iedereen moet mee in het verhaal, als er een paar geen druk zetten loopt het mis. Ik heb mijn spelers al vaak gewaarschuwd. Dit mag niet meer gebeuren. Ik wil wel nog niet te veel speculeren."

Oostende voor play-off 1

Gent is momenteel twaalfde in de stand, maar heeft ook nog een inhaalwedstrijd tegoed. Met een goede eindsprint is play-off 2 en wie weet play-off 1 dus wel nog mogelijk, maar dan moet het tegen de Kustboys zeker winnen.

Oostende van zijn kant heeft voorlopig de vierde plaats in handen en kan dus een goede zaak doen met een nieuwe driepunter in de Ghelamco Arena. D'Arpino is er wel niet bij en hij zal node gemist worden op het Oostendse middenveld.

Wat gaat het geven in de Ghelamco Arena? De thuisploeg is ondanks alles toch nog steeds favoriet