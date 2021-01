"We mogen trots zijn op onze reeks van 17 op 27": Lukt het nu ook eens tegen een staartploeg?

De strijd onderaan zou in 2021 nog wel eens héél interessant kunnen worden. Hoog tijd om er zo snel mogelijk weg te komen dus.

Zowel Zulte Waregem als Moeskroen zijn aan een goede reeks bezig. De thuisploeg pakte zelfs 17 op 27 en lijkt stilaan opnieuw vooruit te kunnen kijken. "We mogen trots zijn op onze reeks", vond ook Francky Dury in aanloop naar het duel op de webstek van zijn club.

Al moet hij wel op zijn hoede zijn. In eerdere thuiswedstrijden tegen staartploegen durfde het al eens misgaan, in december nog tegen toenmalig hekkensluiter STVV. "Moeskroen zit ook in een nieuwe flow, het wordt opnieuw een moeilijke wedstrijd."

Moeilijke wedstrijd

Temeer Essevee toch enkele spelers moet missen. Spits Chory is nog een dikke twee maanden buiten strijd, Van Hecke, Zarandia en Sissako zijn er ook niet bij tegen Les Hurlus.

Doelmannen: Sammy Bossut, Louis Bostyn, Eike Bansen

Verdedigers: Olivier Deschacht, Daniel Opare, Ewoud Pletinckx, Laurens De Bock, Abdallah Ali Mohammed, Cameron Humphreys, Nikos Kainourgios, Cheik Thiam

Middenvelders: Damien Marcq, Omar Govea, Bassem Srarfi, Ibrahima Seck, Mathieu De Smet

Aanvallers: Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé, Gianni Bruno, Panos Armenakas

De thuisploeg is grote favoriet. Een gokje op hen kan u meteen 1.8 keer je inzet opleveren, voor Les Hurlus wordt dat al meer dan drie keer je inzet.