Meteen een topper na de interlandbreak: Standard en Club Brugge strijden om de leidersplaats

In afwachting van de match van Charleroi deze zondag strijden Standard Luik en Club Brugge zaterdagavond om de leidersplaats in de Jupiler Pro League. "De beste ploeg van België", zeggen ze bij Standard, tegen "de grootste titeluitdager", aldus Philippe Clement.

De complimentjes vlogen over en weer in de laatste rechte lijn naar de clash van zaterdagavond 20u45. Op het veld zal het er minder lief aan toe gaan, want de winnaar kan zich minstens tot zondagavond aan de kop van het klassement zetten.

Bij de bezoekers is nieuwkomer Lang meteen opgenomen in de selectie. Jans is ook al van de partij bij de Rouches, terwijl Sylvestre nog geen deel uitmaakt van de wedstrijdkern. Niet fit: Muleka, Avenatti en Amallah. Montanier recupereert Lestienne en Bastien.

Noa Lang is er meteen bij morgen! Bekijk hieronder de 21 namen voor #StaClu. 💪🏼 pic.twitter.com/tZ7cMxkgQR — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 16, 2020

