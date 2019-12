Benteke naar Club Brugge? Clement blijft op de vlakte, maar eerste contact zou al gelegd zijn

Michy Batshuayi en Christian Benteke zijn de twee spitsen die nadrukkelijk aan Club Brugge worden gelinkt. Philippe Clement wou er woensdag op de persconferentie niet echt op ingaan.

“Op namen of geruchten reageren we niet”, vertelde Clement. “We zijn niet specifiek op zoek naar Rode Duivels, wél naar kwaliteit. En de transferperiode in de winter is een hele moeilijke. Prijs-kwaliteit moet alles evenredig blijven en het geheel moet betaalbaar zijn.”

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Club Brugge ‘effectief een lijntje uitgelegd’ naar Benteke, die dit seizoen nog niet wist te scoren voor Crystal Palace. Een basisplaats bij Club Brugge zou de kansen van Big Ben op een EK-ticket vergroten.

De vraag is of Benteke een terugkeer naar België ziet zitten. Misschien kan blauw-zwart Benteke’s ex-ploegmaat Simon Mignolet inschakelen om de bonkige spits te overhalen terug te keren naar België.

