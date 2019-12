Broos: "Club Brugge heeft een topspits nodig: en ik hoor geruchten..."

Club Brugge doet het dit seizoen uitstekend. Toch is efficiëntie het grote probleem van blauw-zwart.

De mannen van Philippe Clement creëren erg veel kansen, maar laten er te veel liggen. Onder meer omdat last-minute transfer Diagne flopte.

Hugo Broos was tegenover Het Nieuwsblad dan ook duidelijk over wat de West-Vlamingen missen: “Een topspits! Met Okereke dacht ik dat ze prijs hadden, maar die is helemaal stilgevallen.”

"Ik hoor geruchten over Christian Benteke en Michy Batshuayi. Als ze één van hen kunnen binnenhalen, zullen ze iedereen pijn doen. "Club heeft altijd topspitsen gehad: Amokachi, Bacca, Spehar, Stanic, Wesley… En nu? Tau is geen spits en Dennis moet van op de flank komen."